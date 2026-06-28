Подробности о последствиях атаки сообщили в ГСЧС.

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Что известно об атаке на Сумы?

Сначала россияне наносили удары по городу управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов значительные разрушения понесли промышленные и складские объекты.

Последствия ударов по Сумам: смотрите фото ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания. А уже после этого противник запустил на Сумы БПЛА. Дрон попал в крышу жилого дома. Там возник пожар, который удалось потушить.

При этом в результате атаки женщина получила травмы.

Ликвидация последствий обстрела: смотрите видео ГСЧС

Просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Услышали сирену – немедленно направляйтесь в укрытие! Берегите себя и своих близких!

– призвали в ГСЧС.

Отметим, что в последнее время ряд городов подвергался обстрелам. В частности, утром 28 июня ударный дрон попал в многоэтажку в Харькове. Из-за этого один человек перенес острую стрессовую реакцию.

Ночью же россияне терроризировали Киев. В столице местами фиксировались пожары, также пострадал человек. Известно и об обстрелах Днепропетровской области, в частности, ударах по АЗС.

В целом, в ночь на 28 июня россияне атаковали Украину 142 дронами и 8 ракетами, в том числе "Искандерами". ПВО уничтожила 6 баллистических ракет, одну противокорабельную ракету и 125 беспилотников. Несмотря на это, зафиксированы попадания ракеты и 14 дронов в 11 местах, еще в 13 – падение обломков.

А накануне, 27 июня, прогремел взрыв в Кропивницком. Чернигов подвергся массированной атаке. Сообщалось, что два человека получили осколочные ранения.