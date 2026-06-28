Про це повідомили в поліції Києва.
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Що відомо про бойову частину ракети, яку знайшли біля будинку?
Мешканці житлової багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва звернулися до правоохоронців, коли виявили частину ракети поблизу будинку.
На місце інциденту прибули поліціянти, які евакуювали жителів і створили умови для безпечної роботи вибухотехніків.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Фахівці з вибухотехніки вилучили бойову частину ракети. Її обережно викопали із землі й транспортували для знешкодження на полігоні.
Важливо! Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102 або 101.
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Зауважимо, що у ніч проти 28 червня російські війська вдарили ракетами по Києву. По ворожих цілях працювали сили ППО. У Дарницькому районі внаслідок атаки постраждала одна людина. Згодом стало відомо, що в цьому ж районі за кількома адресами виникли пожежі, спричинені обстрілом.
Згідно зі звітом Повітряних сил, у ніч проти 28 червня ворог запустив 142 безпілотники різних типів, а також 8 ракет – шість балістичних "Іскандерів-М" / С-400 та дві протикорабельні "Циркон" /"Онікс". Сили ППО змогли знешкодити всі балістичні ракети, одну протикорабельну ракету, а також більшість дронів.
Окрім Києва, наслідки обстрілів фіксували також у Харкові – там дрон поцілив у багатоповерхівку. Ворожі війська били й по Дніпропетровщині, зокрема по АЗС. Неспокійно було і в Сумах.