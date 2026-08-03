Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки атаки. Вона наголосила на важливості підтримки видавництва "Ранок" українськими читачами.

Ворог знищив найбільшу кількість книжок з початку війни

Російські дрони уразили не просто склад видавництва, а великий сортувальний логістичний хаб для книжок і підручників.

Директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов розповів, що на логістичному центрі формували замовлення і звідти розвозили підручники для шкіл.

Станом на ранок 3 серпня пожежу було локалізовано, але вона ще повністю не ліквідована.

За словами директора видавництва, було знищено 8 мільйонів книжок. Серед них дуже багато підручників, адже "Ранок" – одне з видавництв, яке спеціалізується на учнівській літературі. Він зазначив, що це, напевно, найбільша втрата книжкової інфраструктури України, яку спричинила Росія від початку повномасштабної війни.

Ворог атакував книжковий хаб кількома реактивними "Шахедами". Це був прицільний удар, спрямований на знищення саме української літератури.

Було два вибухи підряд у одну точку. Ворог спрямував реактивні "Шахеди" з великою бойовою частиною. Після цього зайнялася пожежа. Те що було два удари поспіль, свідчить про спеціально сплановану акцію проти книжкового складу. Адже всі знають, що "Ранок" – головне дитяче видавництво країни,

– підкреслив Віктор Круглов.

Він зазначив, що близько третини підручників друкується саме видавництвом "Ранок, і всі напрацювання були знищені.

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Видавництво планує відновлювати виробництво і передруковувати книжки. Однак це потребуватиме великих коштів. Тому "Ранок" звертається до українців з проханням підтримати видавництво: робити передзамовлення, купувати книжки в крамницях і чекати доставлення замовлених видань, тому що кожне них нині дуже важливе.

Зауважимо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова російські дрони влучили 1 серпня у складську будівлю видавництва "Ранок" у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару, постраждала одна людина. На щастя, загиблих немає.

Водночас це не перша спроба Росії завдати шкоди видавництву "Ранок". У 2022 році логістичний центр компанії зазнав суттєвих пошкоджень після російської атаки.

Нагадаємо, що вранці 26 липня окупанти атакували Слобідський район Харкова новим типом озброєння – малою ракетою-дроном "Бандероллю". Засіб влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 40-річна жінка, а її 10-річний син отримав вибухові травми. Хлопчика було госпіталізовано з пораненнями. Загалом 12 людей звернулися за медичною допомогою через травми або гостру стресову реакцію.

"Бандероль" – вкрай небезпечна зброя, адже її дуже складно збивати і він має доволі велику швидкість. Також ворожий засіб летить на великій швидкості – приблизно 650 кілометрів на годину – та на дуже низьких висотах. Саме тому "Бандероль" дуже важко збивати.