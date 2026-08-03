Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях атаки. Она подчеркнула важность поддержки издательства "Ранок" украинскими читателями.

Враг уничтожил наибольшее количество книг с начала войны

Российские дроны поразили не просто склад издательства, а большой сортировочный логистический хаб для книг и учебников.

Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов рассказал, что в логистическом центре формировали заказы и оттуда развозили учебники для школ.

По состоянию на утро 3 августа пожар был локализован, но еще не полностью ликвидирован.

По словам директора издательства, было уничтожено 8 миллионов книг. Среди них очень много учебников, ведь "Ранок" – одно из издательств, специализирующихся на школьной литературе. Он отметил, что это, пожалуй, самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины, нанесенная Россией с начала полномасштабной войны.

Враг атаковал книжный хаб несколькими реактивными ракетами "Шахед". Это был прицельный удар, направленный на уничтожение именно украинской литературы.

Произошло два взрыва подряд в одну точку. Враг направил реактивные "Шахеды" с большой боевой частью. После этого начался пожар. Тот факт, что удары последовали один за другим, свидетельствует о специально спланированной акции против книжного склада. Ведь всем известно, что "Ранок" – главное детское издательство страны,

– подчеркнул Виктор Круглов.

Он отметил, что около трети учебников печатается именно издательством "Ранок", и все наработки были уничтожены.

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Издательство планирует возобновить производство и переиздать книги. Однако для этого потребуются большие средства. Поэтому "Ранок" обращается к украинцам с просьбой поддержать издательство: делать предзаказы, покупать книги в магазинах и ожидать доставки заказанных изданий, ведь каждое из них сейчас очень важно.

Отметим, что, по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, 1 августа российские дроны поразили складское здание издательства "Ранок" в Шевченковском районе Харькова. В результате удара пострадал один человек. К счастью, погибших нет.

В то же время это не первая попытка России нанести ущерб издательству "Ранок". В 2022 году логистический центр компании получил существенные повреждения после российской атаки.

Напомним, что утром 26 июля оккупанты провели атаку на Слободской район Харькова с помощью нового типа вооружения – малогабаритной ракеты-дрона "Бандероль". Ракета попала в частный дом. В результате атаки погибла 40-летняя женщина, а ее 10-летний сын получил взрывные травмы. Он был госпитализирован с ранениями. Всего 12 человек обратились за медицинской помощью из-за травм или острой стрессовой реакции.

"Бандероль" – крайне опасное оружие, ведь его очень сложно сбить, и он развивает довольно большую скорость. Кроме того, это вражеское средство летит с большой скоростью – примерно 650 километров в час – и на очень низких высотах. Именно поэтому "Бандероль" очень трудно сбить.