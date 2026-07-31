Про це пише Суспільне.

Які наслідки вибуху?

Повітряна тривога у Харківському регіоні триває з 12:43. Згодом Повітряні сили ЗСУ попереджали низку областей про загрозу ракетних ударів.

Харківська, Полтавська, Кіровоградська області – ракетна небезпека,

– написали військові о 14:19.

Опісля стало відомо про рух швидкісної цілі на прикордоння Харківщини з півночі. Вже близько 14:31, за даними ЗМІ, вибух почули у Харкові.

Також Повітряні сили попередили, що ворог запустив керовані авіабомби на північ області.

Наразі місцева влада Харкова не повідомляла про наслідки можливої атаки на обласний центр.

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