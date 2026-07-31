Про наслідки атаки розповіли в Київській ОВА.
Наслідки атаки на Київщину
Унаслідок російської атаки у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.
А у Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу. Рятувальники її оперативно ліквідували.
На щастя, постраждалих серед населення немає.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
На місцях продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
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Нагадаємо, що вдень росіяни атакували Одесу ракетами. Унаслідок цього там пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу.
За попередніми даними, постраждало 2 людини: 43-річний чоловік та 72-річна жінка.