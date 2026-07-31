О последствиях атаки сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Последствия атаки на Киевскую область

В результате российской атаки в Броварском районе повреждены частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

А в Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар травяного настила. Спасатели оперативно его ликвидировали.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

На местах продолжают работать все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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Напомним, что днем россияне провели атаку на Одессу ракетами. В результате там повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.

По предварительным данным, пострадали 2 человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина.