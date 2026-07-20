Інцидент трапився 19 липня в Салтівському районі міста.

Що відомо про загибель 3-річної дитини у Харкові?

Близько 16:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що з багатоповерхівки випав 3-річний хлопчик. На жаль, від отриманих травм дитина загинула.

Відомо, що на момент трагедії у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її 7-річний син

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліція Харківщини закликає батьків не залишати маленьких дітей без нагляду, адже відчинені вікна та балкони можуть бути смертельно небезпечними.

Москітні сітки не захищають від падіння, тому варто встановити блокатори на вікна та не ставити поруч меблі, якими дитина може скористатися, щоб вилізти на підвіконня.

3-річний хлопчик загинув, випавши з вікна: дивіться відео

До слова, увечері 18 липня в Сваляві 14-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху покинутої будівлі колишнього гуртожитку. За даними поліції, вона сиділа на підвіконні, втратила рівновагу та впала. Під час медичного огляду з'ясувалося, що неповнолітня була у стані алкогольного сп'яніння. Дівчину з численними травмами госпіталізували, її життю нічого не загрожує.