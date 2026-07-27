Одним з них був собака. Про це повідомили у Національній поліції.

Що відомо про удар по Харкову?

Вранці 26 липня Росія атакувала Харків баражувальним боєприпасом "Бандероль" у Слобідському районі міста. Станом на 16:00 було відомо про одну загиблу та 16 постраждалих.

Також окупанти пошкодили житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Патрульні показали наслідки ворожого удару по місту.

Також працівники поліції, які прибули на місце удару, побачили пораненого собаку. Правоохоронці винесли його з небезпечної території та довезли до ветеринара. Тваринці надали всю необхідну допомогу.

Перші хвилини після удару по Харкову: дивіться відео

Що відомо про останні російські атаки по Україні?

Цього ж дня російські війська атакували Чернігів дронами. Ворожий безпілотник влучив у супермаркет. Є жертви та поранені, серед них діти.

У суботу, 25 липня, росіяни вдарили по Одещині. За словами глави ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих. Поранень зазнав 65-річний чоловік.