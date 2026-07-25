Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

За словами глави ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок та близько десяти прилеглих.

Попередньо, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури. На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється,

– інформував Кіпер.

Нагадаємо, що у ніч на 25 липня ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також росіяни запускали 157 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.