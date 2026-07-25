Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер .

Что известно о последствиях атаки?

По словам главы ОВА, в результате атаки в Одесском районе поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих.

Предварительно пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также повреждены объекты инфраструктуры. На местах происшествия работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется,

– информировал Кипер.

Напомним, что в ночь на 25 июля враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также россияне запускали 157 ударных БпЛА типа Shahed (в том числе и реактивных), Гербера, Италмаса и дронами-имитаторами типа "Пародия".