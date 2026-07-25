Для ночной атаки враг использовал 157 ударных дронов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные из акватории Черного моря. Об этом рассказали Воздушные силы.

Как ПВО отработало по вражеским целям?

По состоянию на 07:30 силы ПВО обезвредили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 127 вражеских БПЛА.

К сожалению, 26 ударных дронов попали по 9 локациям. Также обломки беспилотных упали еще на 4 локациях.

Одна ракета Х-59 цели не достигла.

Какие последствия ночной атаки на Украину?

В результате ударов российских дронов в Запорожьи ранения получил 63-летний мужчина. В городе горел двухэтажный торговый объект, магазины и павильоны на общей площади 900 квадратных метров. Взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

К вечеру вражеский реактивный БПЛА попал по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах. Повреждены складские помещения и транспорт. К сожалению, два человека погибли.

Также ночью и утром под ударом оказались объекты в Полтаве. Там враг атаковал 4 автозаправочные станции и здание пожарной части. Предварительно обошлось без пострадавших.

Заметим, что оккупанты начали использовать новую опасную тактику. Их дроны-камикадзе "Шахед" могут сбрасывать боеприпасы с таймером, которые взрываются не сразу, а через 24 часа или даже до пяти суток после падения.

Один беспилотник может нести до 22 таких боеприпасов. Украинцев призывают не приближаться к подозрительным предметам и сразу уведомлять о них соответствующие службы.