Об этом сообщил советник президента Сергей Бескрестнов, "Флэш".
Что известно о новой угрозе?
Российские беспилотники все чаще меняют подход к ударам по гражданскому населению и создают риски уже после прилета.
Речь идет об отдельных боеприпасах с таймером детонации, которые могут быть разбросаны по местности во время атаки. Один "Шахед" способен нести до 22 таких элементов и сбрасывать их через специальный люк перед ударом.
Внутри каждого боеприпаса устанавливается детонатор с заранее настроенным таймером – от 24 часов до 5 суток. Это означает, что опасный предмет может пролежать на земле несколько дней и взорваться уже потом, когда этого никто не ожидает.
Боеприпас, который может сбрасывать "Шахед" / Фото: телеграм-канал "Флэш"
Если вдруг увидите такой предмет на улице, никогда не приближайтесь к нему.
– подчеркнул Бескрестнов.
Напомним, недавно "Флэш" опубликовал карту, на которой красным цветом обозначена зона поражения реактивных беспилотников, которые могут проводить атаки как против движущихся, так и против неподвижных целей.