Про це повідомив радник президента Сергій Бескрестнов, "Флеш".

Що відомо про нову небезпеку?

Російські безпілотники дедалі частіше змінюють підхід до ударів по цивільному населенню і створюють ризики вже після прильоту.

Йдеться про окремі боєприпаси з таймером детонації, які можуть бути розкидані на місцевості під час атаки. Один "Шахед" здатний нести до 22 таких елементів і скидати їх через спеціальний люк перед ударом.

Усередині кожного боєприпасу встановлюється детонатор із виставленим наперед таймером – від 24 годин до 5 діб. Це означає, що небезпечний предмет може пролежати на землі кілька днів і вибухнути вже потім, коли цього ніхто не очікує.



Боєприпас, який може скидати "Шахед" / Фото: телеграм-канал "Флеша"

Якщо раптом побачите такий предмет на вулиці, ніколи не наближайтеся до нього.

– наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, нещодавно "Флеш" опублікував карту, на якій червоним кольором позначено зону ураження реактивних безпілотників, які можуть атакувати як рухомі, так і статичні цілі.