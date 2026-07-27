Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що загиблий був доцентом Харківського авіаційного інституту, він їхав у справах і потрапив під ворожий дрон, який забрав його життя.

Антидронові сітки на трасах: яка є небезпека в цьому

Після цієї атаки не минуло й трьох годин, як російський FPV-дрон знову атакував цивільну машину – продуктову вантажівку, яка теж курсувала між П'ятихатками й Харковом. Зі слів кореспондентки, сьогодні це велика проблема і виклик для міста – вберегти північні райони від постійних атак.

Зараз наші експерти вирішують, що буде найбільш вдалим способом захиститися, тому що хтось навіть вимагає встановлення антидронових сіток по головних трасах саме півночі й околицях Харкова. Але є одна небезпека саме цих сіток: деякі фахівці говорять, що по них зверху прокладають оптоволокно російські оператори дронів. І це полегшує їм певною мірою роботу,

– озвучила Черненко.

Наразі військові експерти, представники обласної військової адміністрації, міської ради шукають комплексне рішення, аби посилити захист. Зі слів кореспондентки, це великий виклик, тому що тільки протягом одного дня окрім атак "Бандеролями", FPV-дронами й іншими безпілотниками, було ще декілька: дрони або пройшли транзитом через місто, або їх вдалося збити.

Тому розуміємо, що ситуація, на жаль, тільки загострюється. Є виклики з FPV-дронами, їх стає все більше і більше. І це видно навіть по карті тривог, переліку небезпек, які переживає зараз Київський, Шевченківський район, П'ятихатки, Лісопарк та й інші райони, які близькі до півночі Харкова,

– зазначила Черненко.

Про ситуацію в Харкові: дивіться у відео