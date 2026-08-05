Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Перший вибух у Харкові пролунав близько 10:00 – російська ракета влучила у Новобаварському районі міста. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали люди, які перебували поблизу місця влучання. Спочатку повідомляли про двох поранених, однак згодом кількість травмованих зросла.

Приблизно через кілька хвилин, о 10:05, у Харкові зафіксували ще один удар – цього разу у Холодногірському районі. За інформацією місцевої влади, там російська ракета влучила у приватний будинок.

Станом на зараз відомо щонайменше про сімох постраждалих унаслідок ранкової атаки. Шестеро людей отримали поранення у Новобаварському районі, ще одна людина – у Холодногірському.

У Новобаварському районі росіяни поцілили по цивільному підприємству. На місцях влучань працюють екстрені служби, рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

За даними міської влади, російські війська застосували ракети типу S8000 "Бандероль". Цей тип озброєння Росія почала використовувати для ударів по українських містах, зокрема по прифронтових регіонах.