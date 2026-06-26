Інцидент стався під час проведення заходів оповіщення, уточнили у Харківському обласному ТЦК та СП.

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Що відомо про напад на групу оповіщення у Харкові?

Після того як старший групи оповіщення, військовий ЗСУ, представився громадянину, той раптово дістав ніж і напав на нього та інших військових.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні.

Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, він помер від численних ножових поранень.

Після скоєного нападник утік. Наразі зловмисник перебуває в розшуку. Правоохоронці намагаються встановити його місцеперебування.

Нагадаємо, що схожий інцидент стався 25 червня у Салтівському районі Харкова. Під час оповіщення чоловік напав з ножем на двох поліцейських. Обох госпіталізували. Нападника затримали. Виявилося, що він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів.

Зауважимо, що випадки із нападом на представників ТЦК в Україні не є поодинокими. Один із них трапився у квітні у Львові. Тоді між групою оповіщення та цивільними виник конфлікт. 28-річний родич інспектора Львівської митниці почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити. Тоді митник дістав із сумки ніж, наздогнав військового та кілька разів вдарив його в груди й шию. Від отриманих травм чоловік загинув. Ним виявився старший лейтенант Олег Авдєєв – офіцер групи розгляду та супроводження Галицько-Франківського ОРТЦК та СП.