Инцидент произошел во время проведения мер оповещения, уточнили в Харьковском областном ТЦК и СП.

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Что известно о нападении на группу оповещения в Харькове?

После того как старший группы оповещения, военный ВСУ, представился гражданину, тот внезапно достал нож и напал на него и других военных.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одного из них прооперировали, пока он находится в больнице.

Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на реанимационные мероприятия, он умер от многочисленных ножевых ранений.

После совершенного нападавший скрылся. В настоящее время злоумышленник находится в розыске. Правоохранители пытаются установить его местонахождение.

Напомним, что схожий инцидент произошел 25 июня в Салтовском районе Харькова. Во время оповещения мужчина напал с ножом на двух полицейских. Обоих госпитализировали. Нападавшего задержали. Оказалось, что он ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

Заметим, что случаи с нападением на представителей ТЦК в Украине не единичны. Один из них случился в апреле во Львове. Тогда между группой оповещения и гражданскими возник конфликт. 28-летний родственник инспектора Львовской таможни начал убегать, а военнослужащий пытался его остановить. Тогда таможенник достал из сумки нож, догнал военного и несколько раз ударил его в грудь и шею. От полученных травм мужчина погиб. Им оказался старший лейтенант Олег Авдеев – офицер группы по рассмотрению и сопровождению Галицко-Франковского ОРТЦК и СП.