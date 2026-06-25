Інцидент стався у Салтівському районі міста. Про це повідомила поліція Харківщини.

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Деталі нападу у Харкові

Напад стався близько 16:00, коли поліцейські при виконанні службових обов'язків перевіряли документи у чоловіка. У ході спілкування він почав поводитись агресивно та напав на них.

Внаслідок нападу двох постраждалих поліцейських госпіталізували, а зловмисника затримали.

Встановлено, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів,

– додали у поліції.

Крім того, правоохоронці встановили, що затриманий перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру рецидивісту.

Нагадаємо, днями 22-річний уродженець Черкас увірвався до торгівельного кіоску у Харкові та поранив чоловіка уламком розбитої пляшки. Після цього він вдарив кулаком продавчиню та ногою в обличчя літню жінку, яка проходила поруч.

Правоохоронці вирішували питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про хуліганство, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.