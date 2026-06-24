Сталось це вранці на вулиці Глинській у місті Пустомити. Про трагедію повідомила поліція Львівської області.

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Деталі трагедії на Львівщині

Попередньо встановлено, що патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Коли вони увімкнули проблискові маячки та намагалися зупинити водія, він почав рухатись у бік виїзду зі Львова на великій швидкості. Під час втечі водій зіткнувся зі службовим авто поліції.

Згодом правопорушник не впорався з керування та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Внаслідок удару останнього відкинуло на подвір'я приватного будинку, де автомобіль перекинувся, а його водій від отриманих травм загинув на місці.

Патрульні затримали 24-річного жителя Львова, що був за кермом Audi.

Чоловік також повідомив, що вбив свою матір. Інформація про смерть жінки підтвердилася: жінку було виявлено у квартирі за місцем мешкання з ножовими пораненнями,

– повідомили правоохоронці.

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Фігуранта відправили на медичне освідування. За фактами умисного вбивства та порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відкрито кримінальні провадження за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві водій у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Він в'їхав у бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, а далі не впорався з керуванням та врізався у магазин. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.