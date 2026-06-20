Інцидент трапився на вулиці Садовій. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Про це розповіли у поліції.

Дивіться також У Харкові чоловік вчинив зухвалий напад на людей: відомо про 3 постраждалих

Що відомо про ДТП на Осокорках?

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Оскільки чоловік поводився агресивно, його затримали із застосуванням кайданок та доставили до управління поліції.

Пізніше з'ясувалося, що спочатку водій врізався в бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору. Після цього він залишив місце аварії й поїхав далі. Згодом чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю магазину.

Водій погодився пройти перевірку на алкоголь у медзакладі. Обстеження показало 2,67 проміле.

Патрульні склали на керманича протокол за керування автомобілем у стані сп'яніння, два протоколи за порушення ПДР, що призвели до ДТП, протокол за залишення місця аварії, протокол затримання, а також винесли постанову за керування без страхового поліса. Остаточне рішення у справі ухвалить суд.

У поліції нагадали: керування автомобілем у нетверезому стані становить небезпеку не лише для водія, а й для всіх інших учасників дорожнього руху.

Водій на Hyundai влетів у магазин: дивіться відео

У Києві чоловік в стані сп'яніння в'їхав в магазин / Фото поліція

Раніше ми писали про те, що 19 червня у Броварах сталася смертельна ДТП. За даними поліції, водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. У легковику було 12 людей – 9 дітей і 3 дорослих. Унаслідок аварії загинули двоє дітей – 2 і 4 років, ще 9 людей постраждали.