Зухвалий напад чоловік скоїв близько 17:30. Деталі інциденту розповіли у поліції.

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Що відомо про напад на людей на Холодній горі?

Молодик увірвався до торгівельного кіоску та уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку. Потім він напав на продавчиню, вдаривши її кулаком по голові.

Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз.

Згодом поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний уродженець Черкас.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про різанину у російському Краснодарі, яка сталася 20 червня. У торговельному центрі West Mall 19-річний хлопець із мачете та саморобною вибухівкою напав на відвідувачів. Спочатку він підірвав вибуховий пристрій, а потім почав хаотично завдавати ударів людям.

Унаслідок нападу загинула жінка, ще щонайменше 5 людей, серед яких двоє охоронців, дістали поранення. Нападника зупинили відвідувачі та працівники торговельного центру, після чого його затримала поліція. За попередніми даними, він діяв сам і під час нападу вигукував, що хоче помститися. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.