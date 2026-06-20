Деталі інциденту повідомляють російські телеграм-канали.

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Що відомо про напад у торговельному центрі в Краснодарі?

За даними медіа, 19-річний молодик увірвався до будівлі з мачете та саморобним вибуховим пристроєм. Усередині він підірвав вибухівку, після чого почав хаотично атакувати людей мачете.

Першим під удар потрапив охоронець на вході до торговельного центру. Побачивши озброєного чоловіка, він намагався його зупинити, однак отримав важке поранення грудної клітки. Медики продовжують боротьбу за його життя.

Серед жертв нападника опинилася жінка віком близько 35 років. Вона дістала смертельні ножові поранення в ділянку живота та померла на місці. Після трагедії до торговельного центру прибув її чоловік.

Свідки розповідають, що перед нападом молодик поводився неадекватно, забіг до будівлі та нібито когось розшукував. Коли працівники охорони спробували втрутитися, він почав завдавати ударів усім, хто намагався його зупинити.

Під час атаки були поранені двоє співробітників місцевого багатофункціонального центру. Один із охоронців отримав травму руки, інший – поранення стегна. Решта постраждалих також зазнала переважно ушкоджень кінцівок.

Після смертельного нападу зловмисник попрямував у бік дитячої ігрової зони. Правоохоронці наразі з'ясовують, чи мав він намір атакувати дітей, чи намагався сховатися серед відвідувачів. Саме там його вдалося затримати.

За інформацією очевидців, ще до прибуття поліції нападника знешкодили відвідувачі та працівники торговельного центру, після чого передали його правоохоронним органам. Під час затримання було встановлено, що молодикові 19 років.

За попередніми даними, під час нападу він вигукував фрази про помсту та заявляв, що його нібито "ображали все життя". Наразі на місці працюють слідчі та оперативні служби.

Правоохоронці вилучають записи камер відеоспостереження, встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють оточення й родину підозрюваного. Роботу торговельного центру тимчасово призупинили.

У мережі також з'явилося відео затримання. "Життя набридло", – так прокоментував свій вчинок нападник. Чоловік не зміг пояснити, чому вбив жінку, поранив п'ятьох людей і побіг у бік дітей. При цьому він переконував, що за напад йому ніхто не платив.

Затриманий назвав причину своїх дій: дивіться відео

Нагадаємо, у Росії швидко набувають популярності створені за допомогою штучного інтелекту фото та відео, в яких фігурують військові, що брали участь або загинули у війні проти України. Найчастіше такі матеріали замовляють родичі військовослужбовців.