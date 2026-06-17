Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Що відомо про вбивство?

За даними слідства, мати дітей залишила їх самих удома та пішла проводити час у компанії знайомих. Серед присутніх був чоловік, який, за версією правоохоронців, згадав про давню образу на доньку жінки.

Кравченко повідомив, що після цього підозрюваний вирушив до будинку знайомої та скоїв напад на дівчину. Опісля він вимив ніж, приготував ним собі вечерю та спокійно ліг спати.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. За словами генпрокурора, чоловік визнав свою причетність до злочину.

Вбивця зізнається у злочині: дивіться відео

Слідство встановило, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Крім того, раніше він уже був засуджений за умисне вбивство. Йому повідомили про підозру за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі вирішується питання щодо подальшого запобіжного заходу.

Особливий резонанс справі додає те, що загиблій дівчині Насті у серпні мало виповнитися 18 років. Вона будувала плани на майбутнє та мріяла стати кондитером.

Після трагедії двох молодших дітей віком 11 та 8 років вилучили із сім'ї та передали під опіку служби у справах дітей.

Якщо відповідні служби знали про неналежне виконання матір'ю батьківських обов'язків, зловживання алкоголем чи небезпечні умови для дітей, але не реагували належним чином – правову оцінку отримають і ці дії або бездіяльність,

– зазначив Кравченко.

Умови, в яких жили діти / Фото Руслан Кравченко

За словами генпрокурора, держава має встановити весь ланцюг обставин, які могли призвести до трагедії, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

Які ще резонансні кримінальні інциденти траплялися нещодавно на Київщині?

У місті Березань 63-річний чоловік посварився із 60-річною сестрою через грошові питання. У якусь мить брат настільки розізлився, що схопив до рук сокиру.

Він завдав жінці щонайменше чотирьох ударів обухом по голові. Внаслідок цього вона отримала тяжкі травми – її госпіталізували. Завдяки вчасно наданій допомозі лікарів, жінку вдалося врятувати.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому оголосили підозру за фактом незакінченого замаху на життя. Чоловік загрожує до 15 років ув'язнення.