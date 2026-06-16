Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Закарпатський ОТЦК та СП.

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Що сталось у ТЦК на Закарпатті?

Попередньо ДБР встановило, що чоловік під час перебування у приміщення одного з ТЦК неодноразово скаржився, що йому зле. Його двічі доставляли до медзакладу. Спершу лікарі надали йому допомогу, виписали та повернули до центру комплектування та соцпідтримки.

Однак наступного дня чоловіка госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Через кілька днів він помер, так і не отямившись.

ДБР розпочало досудове розслідування за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Вона передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події, перевіряють дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги. Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи,

– уточнили правоохоронці.

Поліція Закарпатської області підтвердила "Укрінформу", що 11 червня медики Воловецької райлікарні повідомили про госпіталізацію, а згодом смерть, чоловіка із переломами ребер та травмою грудної клітини після перебування в одному із відділень ТЦК і СП.

"За вказаним фактом проведено необхідні першочергові заходи та належним чином задокументовано обставини події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ. Наразі триває комплексна судово-медична експертиза", – додали поліцейські.

Що кажуть у ТЦК?

У Закарпатському ОТЦК та СП відтворили хронологію подій та заперечили інформацію про можливе побиття чоловіка співробітниками.

Будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!,

– підкреслили в установі.

Також там додали, що повністю співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та зацікавленні у встановленні об'єктивних причин смерті. Керівництво ТЦК призначило внутрішнє службове розслідування.

Раніше повідомлялось про порушення прав мобілізованих у Тернопільський районному та міському ТЦК і СП. Після втручання представників Офісу омбудсмена було звільнено п'ятьох чоловіків. Йдеться про людей із довічною інвалідністю, психічними розладами та яким менш ніж за пів року виповниться 60 років.