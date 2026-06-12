Ба більше, після втручання фахівців звідти було звільнено п'ятьох незаконно утримуваних чоловіків. Про це 12 червня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відбувається у Тернопільському ТЦК?

На момент перевірки у ТЦК та СП Тернополя перебували близько 28 людей. За словами Лубінця, 17 з них письмово звертались до нього зі скаргами на можливі порушення їхніх прав. Зокрема, під час спілкування з фахівцями, вони розповіли про ймовірні порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів і недотримання вимог під час ВЛК.

Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму,

– заявив омбудсмен.

Представникам довелось втрутитись у ситуацію та звільнити кількох людей. Серед них – чоловік з довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє осіб із психічними розладами та двоє чоловіків, яким через приблизно пів року виповниться 60 років.

Утримання чоловіків у Тернопільському ТЦК: дивіться відео

Лубінець запевнив, що цих людей випустили з приміщення ТЦК та СП і внесли до їхніх військово-облікових даних, що їх знято з обліку.

За результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому,

– додав омбудсман.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала реформу ТЦК в Україні. Проте вона можлива лише після змін щодо виплат військових та встановлення термінів служби. За її словами, реформа мобілізації є чи не найскладнішою, але вона буде після інших змін.