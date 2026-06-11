Про це 11 червня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про чергові інциденти з ТЦК?

Омбудсмен розповів, що у січні 2026 року до однієї з лікарень Києва потрапив чоловік з переломами ребер і травмою грудної клітки. Травм йому нібито завдали поліцейські та співробітники ТЦК та СП.

За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень,

– заявив Лубінець.

Однак за кілька днів після госпіталізації чоловік помер. За даними омбудсмена, медики не зробили патологоанатомічний розтин, який обов'язковий у випадках можливої насильницької смерті. Через це наразі не відома точна причина смерті чоловіка та чи пов'язана вона із травмами.

Так, за ініціативи Офісу Омбудсмана було відкрито ще одне кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками.

Наразі триває розслідування. А поки Дмитро Лубінець повідомив про ще один випадок під час мобілізаційних заходів на Черкащині.

Чоловік стверджує, що його зупинили люди в цивільному, які відмовилися представитися. Після прохання пояснити свої дії він почув погрози, а його автомобіль намагалися пошкодити,

– заявив омбудсман.

В іншому прикладі, який навів Лубінець, зазначається, що його представники провели перевірку в Одеському СІЗО, де, ймовірно, принижували працівника ТЦК та СП. В результаті моніторингу фахівці виявили обставини, які потребують перевірки правоохоронцями. Тому матеріали передали їм для реагування.

Лубінець наголошує, що схожі інциденти б'ють по довірі суспільства до державних інституцій, тому їх не можна залишати без належної перевірки та правової оцінки.

Нагадаємо, на Волині поліція намагалась зупинити мікроавтобус, однак водій продовжив рух. Згодом з автомобіля вибігли двоє чоловіків та з'явились ще люди з ломами, лопатами, сокирою та ножем. Вони напали на службові автомобілі ТЦК. Внаслідок інциденту один із працівників постраждав. Також було пошкоджено два службові авто.