Про це повідомила речниця Волинського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук. Подробицями інциденту вона поділилась із Суспільним.

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Що сталося на Волині?

За словами речниці, у вівторок, 9 червня, на виїзді з Ковеля у Волинській області поліцейські вимагали зупинитися водія мікроавтобуса. За інформацією ТЦК, він продовжив рух і заїхав у село Вербка.

Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК,

– заявила Уляна Кравчук.

Під час бійки один із працівників отримав травму голови. Йому надали медичну допомогу та наклали шви.

Також чоловіки пошкодили два автомобілі. Вони порозбивали вікна, та ножем порізали колесо однієї з машин.

У Ковельському районі правоохоронці почали кримінальне провадження. Особи всіх чоловіків, причетних до події, встановили. Вони перебувають у Ковельському районному управлінні поліції, зазначила речниця нацполіції Волинського району.

Затриманим збираються вручити підозру по частині 2 статті 350 Кримінального кодексу України, про насильство щодо службової особи. Їм загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

Конфлікти за участю ТЦК

8 червня на території одного з підприємств Звенигородського району Черкаської області між місцевими працівниками та представниками ТЦК виникла сутичка. У ході конфлікту один із чоловіків застосував газовий балончик. А інший учасник інциденту дістав стартовий пістолет і почав стріляти у повітря.

Також у мережі з'явилося відео, яке нібито зняте в Одеському СІЗО. На ньому кілька людей знущаються з працівника ТЦК, змушуючи його поводитися як собака. У ДБР повідомили, що чоловік, над яким, ймовірно, знущалися, сам перебуває в СІЗО за підозрою в таких самих злочинах щодо мобілізованих громадян.