На оприлюднених кадрах так званий "смотрящий" за 6-м корпусом із прізвиськом "Спортик" знущається з працівника ТЦК, який опинився у СІЗО. На записі видно, як чоловіка змушують брати зубами капці та приносити їх іншим ув'язненим. Про це пише видання "Думська".

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Що відомо про скандал в Одеському СІЗО?

Активісти ГО "Нон-Стоп Україна" заявляють, що в Одеському СІЗО нібито діє схема вимагання грошей: новоприбулим ув'язненим пропонують заплатити від 2 до 15 тисяч доларів, щоб уникнути побоїв і принижень.

За їхніми словами, частина грошей нібито передається керівництву СІЗО. Також у ГО стверджують, що один із ув'язнених, якого пов'язують із ТЦК, відмовився платити, після чого зазнав знущань.

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Кадри знущань у СІЗО / Скриншоти

Водночас офіційних підтверджень, що на відео справді Одеське СІЗО або що там зображений військовий, наразі немає.

Після появи ролика Державна кримінально-виконавча служба повідомила про початок службової перевірки. Там заявили, що на відео зафіксовані протиправні дії щодо ув'язненого з боку інших осіб у камері.

У відомстві також наголосили, що автентичність відео ще перевіряють. На час розслідування керівництво СІЗО відсторонено від роботи, а до установи направили комісію для з'ясування всіх обставин і можливих порушень прав людини.

Нагадаємо, що Ужгородському районному ТЦК викрили серйозні порушення прав людей. Кільком працівникам повідомили про підозру у незаконному утриманні військовозобов'язаних та перевищенні повноважень.

За даними слідства, у 2026 році в пункті збору без законних підстав утримували 21 чоловіка – від 1 до 48 діб. Одного з чоловіків, за даними слідчих, після побиття прикували кайданками до драбини і залишили так до ранку.