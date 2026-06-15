Про це йдеться у матеріалі BBC.

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Як у Росії набирають популярності ШІ-відео із "воскреслими" військовими?

Одним із прикладів стало відео, опубліковане блогеркою Катею Джин. У ролику, згенерованому штучним інтелектом, показана засніжена московська вулиця з білбордами про завершення війни.

Спеціальна військова операція завершена. Наші герої повертаються додому,

– йдеться на одному з вигаданих плакатів.



ШІ-відео з "воскреслими" російськими солдатами, які загинули у війні проти України / Фото BBC

У фіналі жінка кидається в обійми чоловіка у військовій формі. За даними журналістів, прототипами героїв могли стати сама блогерка та її чоловік, який насправді вважається зниклим безвісти на фронті.

Подібний контент почав активно поширюватися із середини 2025 року. У більшості таких відео російських військових показують як героїв і захисників, тоді як тема руйнувань в Україні та наслідків російського вторгнення практично відсутня.

Для частини сімей загиблих такі ролики стали способом пережити втрату. Деякі використовують створені ШІ зображення навіть під час похоронів або для оформлення надгробків.

Анна Корабльова з міста Каменськ-Уральський розповіла, що створює так звані "прощальні відео" з травня 2025 року. За її словами, проєкт покликаний допомогти людям пережити незавершене прощання з близькими.

"У перші місяці роботи над цими відео я плакала майже щодня. З часом я навчилася відокремлювати свої емоції від роботи. Я намагаюся зосередитися на технічній стороні, щоб відео вийшло красивим і гідним чиєїсь пам’яті", – сказала вона.

За словами Корабльової, більшість замовлень надходить від родичів російських військових, які загинули під час війни в Україні.

Водночас такі відео викликають негативну реакцію серед українців. Особливе обурення спричиняють ролики, де російських солдатів показують ангелами або захисниками.

Вам має бути соромно показувати своїх "героїв", які пішли заробляти криваві гроші, вбиваючи наших дітей,

– написав один із користувачів під таким відео.



Обурення спричинило зображення російських окупантів у образах "янголів" / Фото BBC

Як росіяни будують бізнес на горі?

Журналісти зазначають, що в Росії сформувався окремий ринок зі створення подібного контенту. Вартість згенерованих штучним інтелектом фото та відео коливається від 200 до 10 тисяч рублів.

Одна з авторок такого контенту Уляна Лебедь розповіла, що заробляє на цьому від 150 до 200 тисяч рублів на місяць, що приблизно вдвічі перевищує середню зарплату в Росії.

Через це частина користувачів звинувачує творців контенту у спробах заробити на чужому горі.

"Будьте обережні, щоб втрати не постукали до вас у двері. Деяких тем не слід чіпати, але ж ви просто хотіли заробити гроші", – написав один із коментаторів.

Дослідниця Центру майбутнього інтелекту Леверхалме при Кембридзькому університеті Катажина Новачик-Басінська наголошує, що довгостроковий вплив таких технологій на процес переживання втрати поки що майже не вивчений.

Створення "мертвих роботів" російських солдатів або діпфейків загиблих російських солдатів, які повертаються з України, є надзвичайно складним процесом, який етично важко оцінити однозначно,

– зазначила вона.

За її словами, поширення таких технологій під час війни є частиною глобальної тенденції розвитку так званого "цифрового загробного життя".

"У певному сенсі ми всі перебуваємо посеред технологічного та культурного експерименту", – каже Новачик-Басінська.

Чи допомагають подібні відео пережите втрату рідних їхнім близьким?

При цьому не всі родичі загиблих вважають подібний контент корисним. Одна з жінок, яка замовила відео із зображенням свого покійного сина, зізналася, що технологія не допомогла їй впоратися з болем втрати.

Чи можуть технології допомогти мені змиритися з тим, що я більше ніколи не обійму свого сина? Ні. Це ілюзія,

– сказала вона.

Інша жінка, яка замовила створене ШІ фото чоловіка для надгробка, також не вважає, що це полегшило переживання втрати.

"Психологічно ні, звичайно, це не допомогло – як могло?" – сказала вона.

Водночас частина користувачів переконана, що такі відео допомагають зберегти емоційний зв'язок із близькими.

Дякую тобі, ШІ, за цю можливість бути з коханою людиною. Скоро буде два роки, як тебе немає,

– написала одна з росіянок під "прощальним відео" свого чоловіка.