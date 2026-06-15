Об этом говорится в материале BBC.

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Как в России набирают популярность ИИ-видео с "воскресшими" военными?

Одним из примеров стало видео, опубликованное блогершей Катей Джин. В ролике, сгенерированном искусственным интеллектом, показана заснеженная московская улица с билбордами о завершении войны.

Специальная военная операция завершена. Наши герои возвращаются домой,

– говорится на одном из вымышленных плакатов.



ИИ-видео с "воскресшими" российскими солдатами, погибшими в войне против Украины / Фото BBC

В финале женщина бросается в объятия мужчины в военной форме. По данным журналистов, прототипами героев могли стать сама блогерша и ее муж, который на самом деле считается пропавшим без вести на фронте.

Подобный контент начал активно распространяться с середины 2025 года. В большинстве таких видео российских военных показывают как героев и защитников, тогда как тема разрушений в Украине и последствий российского вторжения практически отсутствует.

Для части семей погибших такие ролики стали способом пережить утрату. Некоторые используют созданные ИИ изображения даже во время похорон или для оформления надгробий.

Анна Кораблева из города Каменск-Уральский рассказала, что создает так называемые "прощальные видео" с мая 2025 года. По ее словам, проект призван помочь людям пережить незавершенное прощание с близкими.

"В первые месяцы работы над этими видео я плакала почти каждый день. Со временем я научилась отделять свои эмоции от работы. Я стараюсь сосредоточиться на технической стороне, чтобы видео получилось красивым и достойным чьей-то памяти", — сказала она.

По словам Кораблевой, большинство заказов поступает от родственников российских военных, погибших во время войны в Украине.

В то же время такие видео вызывают негативную реакцию среди украинцев. Особое возмущение вызывают ролики, где российских солдат показывают ангелами или защитниками.

Вам должно быть стыдно показывать своих "героев", которые пошли зарабатывать кровавые деньги, убивая наших детей,

– написал один из пользователей под таким видео.



Возмущение вызвало изображение российских оккупантов в образах "ангелов" / Фото BBC

Как россияне строят бизнес на горе?

Журналисты отмечают, что в России сформировался отдельный рынок по созданию подобного контента. Стоимость сгенерированных искусственным интеллектом фото и видео колеблется от 200 до 10 тысяч рублей.

Одна из авторов такого контента Ульяна Лебедь рассказала, что зарабатывает на этом от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, что примерно вдвое превышает среднюю зарплату в России.

Из-за этого часть пользователей обвиняет создателей контента в попытках заработать на чужом горе.

"Будьте осторожны, чтобы утраты не постучались к вам в дверь. Некоторые темы не стоит затрагивать, но вы же просто хотели заработать деньги", — написал один из комментаторов.

Исследовательница Центра будущего интеллекта Леверхалме при Кембриджском университете Катажина Новачик-Басинская отмечает, что долгосрочное влияние таких технологий на процесс переживания утраты пока почти не изучено.

Создание "мертвых роботов" российских солдат или дипфейков погибших российских солдат, возвращающихся из Украины, является чрезвычайно сложным процессом, который с этической точки зрения трудно оценить однозначно,

– отметила она.

По ее словам, распространение таких технологий во время войны является частью глобальной тенденции развития так называемой "цифровой загробной жизни".

"В определенном смысле мы все находимся в центре технологического и культурного эксперимента", – говорит Новачик-Басинская.

Помогают ли подобные видео пережить утрату родных их близким?

При этом не все родственники погибших считают подобный контент полезным. Одна из женщин, заказавшая видео с изображением своего покойного сына, призналась, что технология не помогла ей справиться с болью утраты.

Могут ли технологии помочь мне смириться с тем, что я больше никогда не обниму своего сына? Нет. Это иллюзия,

– сказала она.

Другая женщина, заказавшая созданное ИИ фото мужа для надгробной плиты, также не считает, что это облегчило переживание утраты.

"Психологически нет, конечно, это не помогло — как могло?" — сказала она.

В то же время часть пользователей убеждена, что такие видео помогают сохранить эмоциональную связь с близкими.

Спасибо тебе, ИИ, за эту возможность быть с любимым человеком. Скоро будет два года, как тебя нет,

– написала одна из россиянок под "прощальным видео" своего мужа.