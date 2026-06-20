Про це повідомляє поліція Київської області та Київська обласна прокуратура.

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Що відомо про інцидент із собаками та літньою жінкою у Борисполі?

У поліції зазначили, що отримали повідомлення про інцидент у той самий день, коли він стався.

Правоохоронці попередньо встановили, що на подвір'ї за місцем проживання 79-річної жінки на неї напали дві собаки породи кане-корсо, які вибігли з території сусіднього домоволодіння. Тварини покинули своє подвір'я через нещільно зачинену хвіртку.

Після цього літня жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілу госпіталізовали до лікарні.

На жаль, попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла в лікарні. Власницю собак затримано у процесуальному порядку,

– зазначили поліцейські.

Зрештою слідчі разом із Київською обласною прокуратурою відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про вбивство через необережність. Наразі тривають слідчі дії і встановлюються обставини події.

Нагадаємо, раніше у селі Олександрівка Дніпропетровської області 13-річній дівчинці довелося ампутувати ногу через напад собаки породи кане-корсо. Кінцівку намагалися вберегти, але інтоксикація в організмі виявилася сильною.