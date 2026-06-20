Про це повідомляє поліція Київської області та Київська обласна прокуратура.
Цікаво Винуватцем ДТП у Києві є керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів, – джерела
Що відомо про інцидент із собаками та літньою жінкою у Борисполі?
У поліції зазначили, що отримали повідомлення про інцидент у той самий день, коли він стався.
Правоохоронці попередньо встановили, що на подвір'ї за місцем проживання 79-річної жінки на неї напали дві собаки породи кане-корсо, які вибігли з території сусіднього домоволодіння. Тварини покинули своє подвір'я через нещільно зачинену хвіртку.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Після цього літня жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілу госпіталізовали до лікарні.
На жаль, попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла в лікарні. Власницю собак затримано у процесуальному порядку,
– зазначили поліцейські.
Зрештою слідчі разом із Київською обласною прокуратурою відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про вбивство через необережність. Наразі тривають слідчі дії і встановлюються обставини події.
Нагадаємо, раніше у селі Олександрівка Дніпропетровської області 13-річній дівчинці довелося ампутувати ногу через напад собаки породи кане-корсо. Кінцівку намагалися вберегти, але інтоксикація в організмі виявилася сильною.