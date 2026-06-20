Ще дев'ятеро людей постраждали. Про це повідомили поліція Київщини та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Які деталі ДТП у Броварах?

ДТП сталась о 19:55. Поліція попередньо встановила, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ рухався вулицею Привокзальна та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автобусом, за кермом якого був 54-річний чоловік.

За уточненими даними в автомобілі перебувало 10 осіб – 3 дорослих та 7 малолітніх дітей віком від 2 до 11 років,

– повідомив Ігор Сапожко.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок зіткнення та попри зусилля медиків загинула дворічна дитина. Згодом у лікарні від отриманих травм померла також 4-річна дівчинка.

До того ж постраждали водій та інші пасажири легковика. Семеро з них госпіталізували у важкому та середньому стані. Одну дитину лікарі відпустили додому після надання допомоги.

Триває досудове розслідування обставин за частиною статті 286 ККУ про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у Шептицькому на Львівщині 13 червня сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобілів Renault Megane та Peugeot Partner загинула кермувальниця останнього. Також постраждала інша водійка та троє пасажирів.