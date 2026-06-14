Про це повідомили в поліції Львівської області 14 червня, зазначивши, що аварія сталася днем раніше орієнтовно о 10:40 по вулиці Радехівській.
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ДТП на Львівщині: зіткнулися дві автівки
Правоохоронці попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобілів марки Renault Megane, за кермом якого була 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих травм кермувальниця другої автівки загинула на місці.
Водійка Renault Megane та троє пасажирів машини отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Серед них двоє дітей (хлопчики віком 8 і 11 років), а також 36-річний чоловік.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України,
– повідомили правоохоронці.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
Аварія у Шептицькому 13 червня / Фото: поліція Львівщини
ДТП в Україні: останні новини
В ніч на 13 червня у Києві під час комендантської години водій чорного авто марки Sedan не впорався з керуванням і розтрощив свій атомобіль. Подія сталася Оболонському районі столиці на площі Сантьяго-де-Чилі.
11 червня у столиці 35-річний водій автомобіля ВАЗ під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю марки BMW, після чого останній в некерованому стані здійснив наїзд на 49-річного чоловіка, який перетинав дорогу по велосипедному переїзду. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті "швидкої". Водія ВАЗ слідчі затримали.
На Харківщині 5 червня на автодорозі Р-58 Мерефа – Златопіль – Лозова сталася ДТП за участю автомобіля марки Volkswagen LT. Водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя, після чого транспорт перекинувся у кювет. У салоні перебували 14 учнів одного з ліцеїв і двоє вчителів. Вони супроводжували дітей під час екскурсії. Внаслідок аварії дорослі та троє неповнолітніх отримали травми.
31 травня на Миколаївщині позашляховик впав з моста в річку. Це сталося у селі Воронівка Вознесенського району. Там автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, за кермом якого перебував 19-річний хлопець, не впоравшись із керуванням, допустив виїзд за межі мосту з подальшим падінням автомобіля у воду. Внаслідок ДТП пасажири, які перебували у салоні авто, серед яких неповнолітні та 40-річний чоловік, отримали травми.