Про це повідомили в поліції Львівської області 14 червня, зазначивши, що аварія сталася днем раніше орієнтовно о 10:40 по вулиці Радехівській.

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ДТП на Львівщині: зіткнулися дві автівки

Правоохоронці попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобілів марки Renault Megane, за кермом якого була 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих травм кермувальниця другої автівки загинула на місці.

Водійка Renault Megane та троє пасажирів машини отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Серед них двоє дітей (хлопчики віком 8 і 11 років), а також 36-річний чоловік.

За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України,

– повідомили правоохоронці.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Аварія у Шептицькому 13 червня / Фото: поліція Львівщини

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