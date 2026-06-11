Подробиці аварії розповіли в пресслужбі столичної поліції.

До теми Мікроавтобус влетів у машину поліції: у центрі Києва сталася потрійна ДТП

Що відомо про ДТП у Печерському районі столиці?

Аварія сталася ввечері 10 червня на перехресті вулиць Старонаводницької та Генерала Алмазова.

За попередніми даними слідчих, 35-річний водій ВАЗ, виконуючи поворот ліворуч, не пропустив BMW, через що машини зіткнулися. Остання автівка після цього в некерованому стані збила 49-річного чоловіка. Він переходив дорогу по велопереїзду.

Від отриманих травм постраждалий помер у кареті швидкої.

Правоохоронці затримали водія ВАЗ, він був тверезий. Чоловіку може загрожувати до 8 років ув'язнення за частиною 2 статті 286 ККУ. Мовиться про порушення ПДР, що призвели до смерті потерпілого.

Аварія в центрі Києва: дивіться фото поліції

Що відомо про попередні ДТП у столиці?

У вівторок, 9 червня, у Шевченківському районі Києва сталася аварія. На вулиці Назарівській мікроавтобус Renault на швидкості врізався у поліцейське авто, яке після удару відкинуло в легковик BMW.

Нагадаємо, кількома днями раніше, 5 червня, в Києві сталася інша смертельна ДТП – автомобіль в'їхав у підземний пішохідний перехід, унаслідок чого загинули чотири людини, серед них 12-річний хлопчик, ще троє постраждали та були госпіталізовані.

За кермом машини перебував Павло Плешивцев, який у момент аварії працював у службі таксі та виконував поїздку з пасажиркою.