Про це пишуть у мережі, деталі з місця події також повідомляють журналісти Новини.Live.

До теми Влетів у підземний перехід і вбив 4 людей: що каже водій про обставини смертельної ДТП

Що відомо про аварію у Києві 9 червня?

ДТП сталася на вулиці Назарівській. Там мікроавтобус марки Renault на високій швидкості влетів у поліцейську автівку, яку після зіткнення відкинуло в легковик BMW.

Повідомляється, що на місці події працюють 5 екіпажів поліції. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Унаслідок ДТП утворився невеликий затор.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водій автівки перебуває в стані глибокого шоку. Тим часом одного з пасажирів буса доправили до лікарні.



Аварія у Києві 9 червня / Фото із соцмереж

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 червня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя чотирьох людей. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані після того, як автомобіль злетів у підземний пішохідний перехід.

За кермом машини, яка влетіла в підземний пішохідний перехід, перебував Павло Плешивцев, який у момент аварії працював у службі таксі та виконував поїздку з пасажиркою.

Речниця поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі для 24 Каналу повідомила, що того дня водій нібито намагався продемонструвати свої навички керування автомобілем. Саме це могло стати однією з причин аварії. Наразі пасажирка, яка перебувала в автомобілі під час ДТП, проходить лікування у медзакладі.