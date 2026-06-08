Чоловіку обрали запобіжний захід. Про заяву підозрюваного розповідає Суспільне.

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Що сказав водій?

Павло Плешивцев на судовому засіданні розповів, що не памʼятає, що відбувалось в момент аварії.

Він в стані, в якому не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій,

– заявив адвокат.

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За словами прокурора, під час автокатастрофи підозрюваний працював водієм таксі та віз пасажирку. Вона теж бере участь у судовій справі як свідок сторони обвинувачення.

Прокурор зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів причетності Плешивцева до смертельної ДТП. Також він додав, що існує ризик того, що чоловік може переховуватися, впливати на потерпілих або свідків.

Що відомо про справу водія?

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz. Той на Караваєвих дачах влетів у пішохідний перехід та вбив чотирьох людей. 49-річному Павлу Плешивцеву призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. У СІЗО він пробуде щонайменше до 3 серпня 2026 року.

З січня 2025 року його п'ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п'ять разів – за інші порушення правил дорожнього руху. За словами потерпілої, водій намагався "похизуватись" своїми навичками водіння. Ймовірно, це й могло спричинити ДТП, оскільки авто рухалось на великій швидкості.