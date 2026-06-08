Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешившеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Адвокат водія зазначив, що його клієнт не радий, що залишився живим.

За словами сторони захисту, вони готові співпрацювати зі слідством і "відбілюватися не збираються".

Адвокат додав, що підозрюваний не може фізично тікати чи самостійно пересуватися, тому просить дочекатися завершення його лікування. Сам водій заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП. Прокурор зазначив, що тримання під вартою визначає обмеження пересування, але не обмежує надання меддопомоги, якої потребує підозрюваний.

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