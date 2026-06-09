Об этом пишут в сети, детали с места происшествия также сообщают журналисты Новости.Live.

К теме Влетел в подземный переход и убил 4 человек: что говорит водитель об обстоятельствах смертельного ДТП

Что известно об аварии в Киеве 9 июня?

ДТП произошло на улице Назаровской. Там микроавтобус марки Renault на высокой скорости влетел в полицейскую машину, которую после столкновения отбросило в легковушку BMW.

Сообщается, что на месте происшествия работают 5 экипажей полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В результате ДТП образовалась небольшая пробка.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Водитель автомобиля находится в состоянии глубокого шока. Тем временем одного из пассажиров автобуса доставили в больницу.



Авария в Киеве 9 июня / Фото из соцсетей

Напомним, в пятницу, 5 июня, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни четырех человек. Среди погибших – 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы после того, как автомобиль слетел в подземный пешеходный переход.

За рулем машины, которая влетела в подземный пешеходный переход, находился Павел Плешивцев, который в момент аварии работал в службе такси и выполнял поездку с пассажиркой.

Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис в комментарии для 24 Канала сообщила, что в тот день водитель якобы пытался продемонстрировать свои навыки управления автомобилем. Именно это могло стать одной из причин аварии. Сейчас пассажирка, которая находилась в автомобиле во время ДТП, проходит лечение в медучреждении.