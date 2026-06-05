Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Что известно о жертвах смертельного ДТП в Киеве?

В Киеве расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели четырех человек, среди которых был 12-летний ребенок. Авария произошла после того, как легковой автомобиль на большой скорости въехал в подземный переход, где в тот момент находились люди.

На месте происшествия погибли два мужчины, женщина и несовершеннолетний парень. Еще три человека получили разной степени травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения. Врачи борются за их состояние.

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По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсона, не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль врезался в подземный переход, что повлекло за собой гибель пешеходов.

Водителя из изуродованного автомобиля достали спасатели. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей.

Следует отметить, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Также известно, что он уже был участником минимум четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли только в этом году.

По факту трагедии открыто уголовное производство, продолжается расследование всех обстоятельств смертельного ДТП. Водителю грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.