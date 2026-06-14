Так, у корпусі оприлюднили заяву на підтримку побратима та його родини.

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Як у "Хартії" висловилися щодо загибелі хлопця?

Військові висловили співчуття родині через втрату сина й брата в трагічній ДТП.

"Немає слів, які здатні полегшити такий біль. Є лише одне, що ми можемо сказати: ми поряд. Ми пам'ятаємо. Ми не залишимо вас із цим наодинці", – йдеться у заяві.

Разом із тим, у корпусі додали, що так само схиляють голови перед усіма родинами, чиї близькі загинули внаслідок аварії.

Кожна втрата – це цілий світ, якого більше немає,

– підкреслили в "Хартії".

Окремо там також ушанували двох молодих поліціянтів, які того дня загинули під час виконання службових обов'язків.

"Вони – наші побратими у найширшому сенсі цього слова, люди, які обрали служіння і заплатили за це найвищу ціну", – зауважили військові.

Підсумовуючи, в корпусі наголосили, що винуватець має понести покарання задля відновлення справедливості.

Зазначимо, що Григорій Глушич цікавився точними науками, програмуванням та іноземними мовами, а також любив грати на фортепіано. За словами вчительки, він мріяв стати програмістом, подорожувати світом і особливо захоплювався Японією.

Також він говорив про бажання мати велику родину і в одному зі шкільних творів писав, що хотів би виховувати восьмеро дітей.

У день трагедії хлопець повертався зі школи, де забрав свої роботи перед початком літніх канікул. Уже за кілька днів у класу мала бути поїздка в Карпати. Сестра хлопця, Аліса Глушич, розповіла, що він так і не встиг стати підлітком і загинув незадовго до свого 13-річчя. День народження Григорія мав бути 18 липня. Попрощалися з хлопцем 10 червня.