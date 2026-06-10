Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з рідними й знайомими загиблих школяра Григорія Глушича та виховательки дитсадка Ірини Лазарєвої.

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Сестра Григорія Глушича, Аліса, розповіла, що хлопець захоплювався комп'ютерними іграми. Востаннє вони бачилися за день до трагедії – тоді разом були на шкільній виставі. За її словами, хлопчик так і не встиг стати підлітком – йому не виповнилося 13 років.

Вона зазначила: "Я в душі завжди дитина, а Гріша… йому так і не виповнилося 13. Він так і не став підлітком. Він так і лишився дитиною".

День народження Григорія мав бути вже зовсім скоро – 18 липня. Трагедія сталася ввечері 5 червня, коли хлопець повертався додому після останнього дня навчання.

Батько розповів, що син ішов додому після школи, віз речі та всі свої роботи, які вони майстрували протягом року.

Не дійшов додому 200 метрів,

– підкреслив батько.

Мати хлопця згадує, що того дня він після школи був на уроці музики, тому повертався пізніше ніж зазвичай. Коли вона зрозуміла, що час уже телефонувати й дізнатися, де він, син був майже вдома. Під час дзвінка слухавку взяв не він.

Я зателефонувала, і відповів працівник поліції. Сказав, що відбулася ДТП і що Гріша загинув. Я не повірила,

– згадує мати.

Батьки поділилися й планами Григорія, яким не судилося здійснитися, – хлопчик готувався до першого самостійного походу в Карпати разом із класом. Діти мали йти з рюкзаками та самостійно ставити намети.

Серед загиблих була також працівниця дитячого садка №350 Ірина Лазарєва. Журналістка Наталія Березій, чия донька відвідувала цей садок, згадує її як надзвичайно турботливу людину.

Дуже турботлива, дуже ніжна. Деколи це виглядало навіть дивно, бо коли всі в стресі, вона була дуже спокійною і турботливою все одно,

– розповіла жінка.

До того ж, Ірина самостійно виховувала сина з особливими потребами, при цьому вона рідко говорила про власні труднощі.

Наталія також пригадала випадок, коли через форс-мажор не встигала забрати дитину із садочка. "Іра заспокоювала, що все нормально. Я знала, що в неї вдома є син, який потребує уваги. Але вона залишилася з моєю дитиною, поки я не приїхала", – згадує Березій.

Навіть після переходу дитини до іншої групи Ірина не втрачала з нею зв'язку: продовжувала цікавитися її справами, передавала невеликі подарунки та завжди знаходила добрі слова для батьків.

Що відомо про винуватця аварії?

За кермом перебував 49-річний мешканець Херсонської області Павло Плешивцев. За даними слідства, на момент ДТП чоловік був тверезим, однак із січня 2025 року його десять разів притягували до адмінвідповідальності за порушення ПДР, зокрема п'ять разів – за перевищення швидкості.

Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Відомо, що під час аварії водій Mercedes-Benz виконував замовлення сервісу Bolt і перевозив пасажирку.