Детальніше про це розповіли в Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про затримання військових ТЦК?

За даними слідства, шестеро посадовців РТЦК створили незаконну схему для покращення показників мобілізації, пов'язану з доставленням і утриманням чоловіків.

До цього вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які займалися пошуком громадян та збиранням інформації про них.

Інформацію про затриманих чоловіків учасники схеми передавали через месенджери: дивіться фото ДБР

У ДБР задокументували численні випадки жорстокого поводження з потерпілими. За матеріалами слідства, чоловіків незаконно утримували в приміщеннях ТЦК, застосовували до них фізичне насильство, залякування та психологічний тиск. Також зафіксовано окремі епізоди сексуального насильства щодо постраждалих.

Затримання військових РТЦК на Одещині: дивіться фото ДБР

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за версією слідства, використовувалися для силового впливу. Наразі затримано дев'ять осіб, яким повідомили про підозру за статтями про катування, незаконне позбавлення волі та розбій, вчинені організованою групою.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Розслідування триває: слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми та додаткових потерпілих.

Подробиці розслідування: дивіться відео ДБР

Нагадаємо, представники Офісу Омбудсмана провели перевірку в Тернопільському районному та міському ТЦК і СП, під час якої виявили порушення прав громадян, пов'язаних із мобілізаційними заходами. Після втручання фахівців із цього місця було звільнено 5 чоловіків, яких утримували незаконно.