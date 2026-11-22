Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала подчеркнул , что скандальные заявления являются частью когнитивной войны Москвы. Кремль пытается любой ценой расколоть стратегическое партнерство между двумя государствами. В то же время подыгрывание вражеской дезинформации угрожает прежде всего интересам самой Варшавы.

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Буряченко отметил, что совместный безпековый союз Украины и Польши представляет для руководства России наибольшую угрозу. Именно поэтому Москва направляет огромные ресурсы на информационное пространство западного соседа, пытаясь посеять ненависть между народами.

Когнитивная война, информационная война идет постоянно. Союз Польши и Украины в сфере безопасности – это действительно то, что может напугать кого угодно, и прежде всего такая комбинация пугает Российскую Федерацию. Поэтому они уделяют очень много внимания Польше, чтобы сеять ненависть к украинцам– подчеркнул Алексей Буряченко.

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Аналитик предостерег польскую сторону от опрометчивых шагов и искусственного обострения отношений. По его убеждению, блокирование границ или безосновательные претензии лишь ослабляют защиту региона.

Когда они перекрывают границы, требуют извинений, они стреляют себе в ногу, в собственную безопасность, а в Москве только открывают очередную бутылку шампанского– добавил эксперт.

Буряченко о скандале с ракетами: видео

Расчет на дополнительные ресурсы от союзников

Помимо российского влияния, Буряченко обратил внимание на прагматичную линию поведения польских властей. Он предположил, что акцент на опасности и сдержанная реакция на ракеты в собственном небе являются попыткой убедить партнеров увеличить оборонную поддержку.

Польша транслирует другой нарратив: что граница западного мира проходит не по границе Украины, а по границе именно Польши. Поэтому Польшу нужно снабжать оружием и деньгами. Мне кажется, что подобными действиями просто подталкивают структуры НАТО, чтобы те выделяли деньги– отметил Алексей Буряченко.

Ранее польская сторона сообщала, что в ночь на 20 ноября на ее территории упали две российские ракеты, а также один беспилотник.