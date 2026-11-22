Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу наголосив, що скандальні заяви є частиною когнітивної війни Москви. Кремль намагається за будь-яку ціну розколоти стратегічне партнерство між двома державами. Натомість підігрування ворожій дезінформації загрожує передусім інтересам самої Варшави.

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Буряченко зазначив, що спільний безпековий союз України та Польщі становить для керівництва Росії найбільшу загрозу. Саме тому Москва спрямовує величезні ресурси на інформаційний простір західного сусіда, намагаючись посіяти ненависть між народами.

Когнітивна війна, інформаційна війна йде постійно. Комбінація безпекового союзу Польщі та України – це дійсно те, що може налякати будь-кого, і перш за все подібна комбінація лякає Російську Федерацію. Тому вони дуже багато уваги приділяють напрямку Польщі, щоб сіяти ненависть до українців– підкреслив Олексій Буряченко.

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Аналітик застеріг польську сторону від необачних кроків і штучного загострення взаємин. На його переконання, блокування кордонів чи безпідставні претензії лише послаблюють захист регіону.

Коли вони перекривають кордони, вимагають вибачень, вони стріляють у ногу собі, у власну безпеку, а в Москві тільки відкривають чергову пляшку шампанського– додав експерт.

Буряченко про скандал із ракетами: відео

Розрахунок на додаткові ресурси від союзників

Окрім російського впливу, Буряченко звернув увагу на прагматичну лінію поведінки польської влади. Він припустив, що акцент на небезпеці та стримане реагування на ракети у власному небі є спробою переконати партнерів збільшити оборонну підтримку.

Польща транслює інший наратив: що кордон західного світу йде не по кордону України, а по кордону саме Польщі. Тому Польщу потрібно накачувати зброєю, грошима. Мені видається, що подібними діями просто підштовхують структури НАТО, щоб вони давали гроші– зауважив Олексій Буряченко.

Раніше польська сторона повідомляла, що в ніч проти 20 листопада на її території впали дві російські ракети та один безпілотник.