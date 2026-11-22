Атака на Украину / Depositphotos (иллюстрация)
Российские войска атакуют Украину с помощью ударных дронов и других воздушных целей. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена тревога.
О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
На какие регионы нацелились БПЛА?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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Прогнозы
Ударный БПЛА из Черного моря в направлении Одессы.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Харьков с запада.
Российские войска нанесли удар по Киевской области
По данным ГСЧС, в Саливонках Белоцерковского района в результате российской атаки загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1984 года рождения. Она получила травмы средней степени тяжести. Мужчина погиб. На месте продолжают работать спасатели.
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)
Ударные БПЛА в Сумской области движутся южным курсом в сторону Полтавской области.
Реактивный БПЛА на Павлоград с севера
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.
Реактивные БПЛА в Харьковской области в районе Богодухова, курс – юг
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