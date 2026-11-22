Атака на Украину / Depositphotos (иллюстрация)

Российские войска атакуют Украину с помощью ударных дронов и других воздушных целей. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена тревога.

О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. Adv На какие регионы нацелились БПЛА? Воздушная тревога в Украине: смотрите карту Дополняем новость... Прогнозы Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими? — — : x2 274 788 переглядів 8 днів Больше прогнозов здесь → 22:02, 22 ноября / Ударный БПЛА из Черного моря в направлении Одессы. 22:01, 22 ноября / Реактивный БПЛА, направляющийся в Харьков с запада. 21:45, 22 ноября / Российские войска нанесли удар по Киевской области По данным ГСЧС, в Саливонках Белоцерковского района в результате российской атаки загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1984 года рождения. Она получила травмы средней степени тяжести. Мужчина погиб. На месте продолжают работать спасатели. 21:34, 22 ноября / Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков) 21:33, 22 ноября / Ударные БПЛА в Сумской области движутся южным курсом в сторону Полтавской области. Реклама 21:20, 22 ноября / Реактивный БПЛА на Павлоград с севера 21:08, 22 ноября / Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью. 20:57, 22 ноября / Реактивные БПЛА в Харьковской области в районе Богодухова, курс – юг

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