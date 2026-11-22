Российская логистика становится все более уязвимой, а украинские удары по мостам, переправам и нефтяной инфраструктуре создают для Кремля новые проблемы. В то же время у Владимира Путина остается все меньше пространства для маневра: экономика России испытывает последствия войны, а Дональд Трамп пытается ускорить переговоры, которые могут обернуться давлением на Украину.

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Почему Крым может оказаться в логистической изоляции, сколько времени есть у Украины, прежде чем Трамп лишится части своих политических рычагов, и почему Европе пора выдвигать Москве ультиматумы – в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснил дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Уничтожение Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры – это лишь увертюра к масштабной кампании по изоляции полуострова. По словам Владимира Огрызко, работа по российским мостам непочатый край. Удары по переправам в Ростовской области, регулярные атаки на трассу "Новороссия" через реку Миус направлены на то, чтобы полностью сделать невозможным пребывание оккупационных войск в Крыму.

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Если паромная переправа остановится из-за зимних штормов, а ключевые мосты будут разрушены, снабжение российской группировки будет зависеть от единственного сухопутного коридора, который уже превратился в сплошную зону риска. Эта стратегия не ограничивается югом: удары по российской инфраструктуре, в частности в Ленинградской области и портах вроде Усть-Луги, наносят удар по экономической артерии агрессора.

Россияне мечтали разделить Украину по Днепру, но теперь им стоит задуматься об уязвимости собственных логистических путей, в частности через Волгу, по которым транспортируются нефть и другие критически важные ресурсы. Экономика агрессора уже ощущает это давление: девальвация рубля превысила двадцать процентов, фиксируется стагнация реальных доходов, кризис на рынке недвижимости и массовое закрытие предприятий.

Полное интервью с Огрызко: смотреть видео

Фактор Трампа: марафон тщеславия и узкое окно возможностей

Последние заявления Дональда Трампа о скором заключении мирного соглашения и его сочувствие к Путину следует рассматривать через призму его ограниченного времени. Огрызко подчеркивает, что активная деятельность Трампа в этой сфере продлится не более трех недель – до середины декабря, когда западный мир начнет готовиться к Рождеству.

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После 3 января, с началом работы нового Конгресса, возможности Трампа навязывать капитуляционные сценарии существенно сузятся, ведь демократы и институциональные сдерживающие механизмы свяжут ему руки.

Украине сейчас стратегически выгодно не отказываться от переговоров резко, а играть в дипломатическую игру: соглашаться на обсуждение, но требовать конкретики относительно гарантий безопасности и обязательного присутствия европейских партнеров за столом переговоров.

Предложения заключить соглашение без четких гарантий неприемлемы. Киев уже извлек уроки из горького опыта прошлого и не согласится на пустые обещания. Задача Украины – продержаться этот короткий период, продолжая методично уничтожать российскую логистику, что в конечном итоге заставит Путина самого искать выход.

Пробуждение Европы и кризис НАТО: время для жестких ультиматумов

Пока в США продолжается политическая турбулентность, Европа демонстрирует разительные изменения. Позиция Германии, озвученная Фридрихом Мерцем свидетельствует о переходе от политики компромиссов к жесткому прагматизму. Германия осознала, что поддержка Украины – это не только помощь, но и инвестиция в собственную безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.

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Огризко подчеркивает, что Европа должна отказаться от комплекса неполноценности перед Москвой. Вместо того чтобы ждать приглашения от России на участие в переговорах о новой архитектуре безопасности, европейцы должны выдвигать ультиматумы. Экономический потенциал ЕС позволяет это сделать: замороженные российские активы (более 250 миллиардов долларов) сопоставимы с годовым военным бюджетом России.

В то же время ситуация с НАТО требует критического переосмысления. Инцидент в Польше, когда пилот истребителя не сбил российскую ракету якобы из-за плохих погодных условий, демонстрирует институциональную слабость Альянса.

Интересно что во время массированной российской атаки шведский истребитель Gripen получил разрешение НАТО на уничтожение предполагаемой российской ракеты Х-101, однако пилот не открыл огонь. Из-за сложных погодных условий он не смог идентифицировать цель ни визуально, ни с помощью бортовых систем. Всего три воздушных объекта пересекли польскую границу.

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Украине нужен не формальный статус в нерешительной организации, а реально боеспособный союз. Именно поэтому практическая работа с европейскими лидерами, готовыми брать на себя ответственность, становится приоритетом.

Крах иллюзий Кремля и общественная амнезия россиян

Путин пытается демонстрировать уверенность, рассказывая абсурдные вещи о том, что Украина якобы напала на Россию, и призывая украинских военных переходить на "правильную сторону". Однако реальность на поле боя иная: только за октябрь Россия потеряла более 54 тысяч военных, а ноябрьские прогнозы достигают 70 тысяч.

На этом фоне российское общество продолжает жить в иллюзиях – более 90% россиян не чувствуют ответственности за разрушения в Украине.

Задача Украины и Запада – довести Россию до состояния, когда она объективно не сможет поддерживать свою агрессивную форму и лопнет, как мыльный пузырь. Устранение российской угрозы сейчас обойдется цивилизованному миру значительно дешевле, чем десятилетия оборонных расходов на сдерживание милитаризованного соседа.