Германия будет "гарантированным" участником мирных переговоров, – Мерц

Свои заявления относительно дипломатического процесса немецкий лидер озвучил в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Дублине, сообщает телеканал n-tv. По его словам, к предстоящим встречам планируется привлечь европейские государства, представители которых недавно принимали участие в консультациях в Абу-Даби.

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Кто присоединится к переговорному процессу

Конкретные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа, планируется провести впервые в ближайшие недели– сказал Фридрих Мерц.

Глава правительства Германии подчеркнул, что присутствие его страны за столом переговоров является непреложным и принципиальным для Берлина.

Германия является гарантированным участником; это абсолютно очевидно– подчеркнул политик.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Виткофф подтвердил, что очередная встреча переговорных команд в рамках усилий по прекращению войны уже запланирована. В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что американской стороне удалось добиться привлечения европейцев к предстоящему диалогу.

Также после встреч в Объединенных Арабских Эмиратах появилась информация, что глава немецкого правительства может провести беседу с Путиным, основываясь на наработанных союзниками принципах урегулирования.