Німеччина буде "гарантованим" учасником мирних переговорів, – Мерц

Свої заяви щодо дипломатичного процесу німецький лідер озвучив під час неформального саміту лідерів ЄС у Дубліні, повідомляє телеканал n-tv. За його словами, до майбутніх зустрічей планують залучити європейські держави, представники яких нещодавно брали участь у консультаціях в Абу-Дабі.

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Хто долучиться до переговорного процесу

Конкретні мирні переговори, на яких буде представлена Європа, планується провести вперше в найближчі тижні– сказав Фрідріх Мерц.

Глава уряду Німеччини наголосив, що присутність його країни за столом перемовин є беззаперечною та принциповою для Берліна.

Німеччина є гарантованим учасником; це абсолютно очевидно– підкреслив політик.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф підтвердив, що чергова зустріч переговорних команд у межах зусиль із припинення війни вже запланована. Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що американській стороні вдалося домогтися залучення європейців до майбутнього діалогу.

Також після зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилася інформація, що глава німецького уряду може провести розмову з Путіним на основі напрацьованих союзниками засад урегулювання.