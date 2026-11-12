Кушнер сказав, коли відбудуться наступні перемовини України, Росії та США

Про це заявив Джаред Кушнер російським ЗМІ 12 листопада.

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Що відомо про наступний раунд перемовин

Проведення зустрічі погодили Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Дипломатичні консультації у розширеному форматі мають відбутися вже найближчими днями.

За словами Кушнера, підготовка до переговорного процесу на наступний тиждень уже перейшла у практичну площину.

Стів Віткофф підтвердив, що дату проведення наступної зустрічі вже визначено, а перелік учасників буде розширено.

"На ній будуть європейці", – наголосив Віткофф.

Наразі точний порядок денний, а також місце проведення майбутнього раунду консультацій офіційно не розголошуються. Подальші подробиці щодо формату переговорів очікуються ближче до дати зустрічі.

Нагадаємо, що у Кремлі також анонсували зустріч Путіна та Трампа. Президенти планують провести переговори під час саміту АТЕС у Китаї 18 – 19 листопада.